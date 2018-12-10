Законченное решение, разработанное компанией iDSystems и уже запущенное в более, чем половине банков, взаимодействующих с ЕБС, выполняет несколько задач, среди которых первостепенная — максимально облегчить кредитным организациям интеграцию и работу с биометрической системой. Здесь требуется обеспечить обмен с ЕБС в процессе сбора, регистрации и удалённой идентификации физических лиц, а также защиту информационной безопасности при организации этого обмена.

И проекты, уже реализуемые iDSystems, направлены на то, чтобы ввести в эксплуатацию целый программный комплекс на базе системы «iDБанк» , который обеспечит любые действия с учётной записью физического лица в ЕСИА (создание, удаление, подтверждение, изменение).

Еще одно его преимущество — возможность расширить функциональность для формирования биометрических образцов (БО) физических лиц в любых подразделениях банка. Программный комплекс обеспечивает передачу и регистрацию БО в ЕБС, обмен данными в процессе УБИ. И для этого iDSystems поставляет программные и программно-технические средства, сопутствующую документацию, нужную, в том числе, для проведения специалистами банка организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты информации .

Важно отметить, что процесс подтверждения учётной записи в ЕСИА при реализации проектов iDSystems естественно подразумевает внедрение программного модуля «ЕСИА. Центр регистрации». Более того, обеспечивается автоматическое взаимодействие учётной системы банка, в которой хранятся карточки клиентов, с программным модулем, что позволяет легко регистрировать физлиц в качестве клиента. А сама процедура регистрации ФЛ в ЕБС сопровождается снятием биометрических данных (проведение фотографирования и записи произносимого текста) и формированием биометрических образцов (БО). Это работа программной компоненты системы «iDБанк», именуемой модулем «Регистрация в ЕБС. Подготовка биометрического образца», которая может работать и обособленно. Кроме того, iDSystems готова предложить кабинку для сбора БО.

В процессе регистрации физлица в ЕБС и последующей идентиифкации в работу вступает большое количество программных модулей системы «iDБанк». Существует также и омножество вариантов реализации проекта, в котором модули развертываются в различных частях информационной инфраструктуры банка. Но всегда и везде выполняется главное условие — соблюдение длинного списка требований по обеспечению информационной безопасности.

Будь то типовая или альтернативная схема развертывания программного комплекса для взаимодействия с ЕБС, специалисты iDSystems окажут помощь в адаптации к реальной инфраструктуре банка, помогут подобрать альтернативные средства защиты, удовлетворяющие требованиям регуляторов. При необходимости, может быть предложена отказоустойчивая схема подключения с резервированием как СКЗИ класса КВ2 (HSM), так и сервера«iDБанк».

В заключение отметим, что в состав решения входит СУБД «Ред База Данных», сертифицированная ФСТЭК России на 5 класс НСД СВТ, 4 уровень НДВ, класс К1 ИСПДн. В «iDБанк», имеющем более 40 адаптеров к сервисам, использованы наработки, длительно эксплуатирующиеся во многих ведомствах для электронного документооборота между ними через СМЭВ. Система наращивает функциональность вместе с возрастающими потребностями банка и работоспособна как самостоятельное решение сразу после развертывания виртуальной машины.

Компания iDSystems является технологическим партнером НСФР, и активным участником всех пилотных взаимодействий с ведомствами в части ЭДО между банками и ведомствами. Проект по реализации обмена с ЕБС — в их числе. И качество услуг iDSystems оценили множество пилотных банков, а, после принятия Федерального Закона №482-ФЗ, и другие представители банковского сообщества.

О компании iDSystems:

iDSystems (ООО «Инновейтив Диджитал Системс») специализируется на разработке и распространении на банковском рынке программных продуктов, обеспечивающих обмен документами в электронном виде между кредитными организациями и государственными органами.

По состоянию на сентябрь 2018 года компания iDSystems уже завоевала 30 % банковского рынка в сфере электронного документооборота с госорганами и имеет контрактные отношения с 53 % банков уровня TOP-100 по величине активов согласно данным ЦБ РФ, а общее число клиентов компании составляет более 140 банков.

iDSystems выступает технологическим партнёром НП НСФР (« Национальный Совет Финансового Рынка ») в основной деятельности и при проведении пилотных взаимодействий с ведомствами.

Источник: iCAM Group