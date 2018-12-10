Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти сохранит стабильность на мировых рынках. Соглашение в этом формате с 2017 года принесло бюджету РФ 6 трлн рублей и позволило увеличить прибыль российских нефтяных компаний, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«РФПИ приветствует решение нефтедобывающих стран сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день с января 2019 года и считает, что это решение сохранит стабильность на мировых рынках и положительно отразится на темпах роста мировой экономики. Предыдущее соглашение в формате ОПЕК+ уже принесло бюджету Российской Федерации дополнительно 6 триллиона рублей, при этом прибыли российских нефтяных компаний за девять месяцев 2018 года выросли в 2,5 раза», — отметил он.

По словам Дмитриева, такое решение «подчеркивает приверженность нефтедобывающих стран выполнению долгосрочных договоренностей в рамках ОПЕК+, а также важность взаимодействия между двумя крупнейшими производителями в мире — Россией и Саудовской Аравией». «Все это создает отличные условия для дальнейших инвестиций в российскую экономику, в том числе для реализации национальных проектов, и будет способствовать ее росту», — считает глава РФПИ.