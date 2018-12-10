Глава МИД ФРГ Хайко Маас убежден, что Евросоюз в декабре продлит экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце января 2019 года. Об этом он заявил в понедельник в Брюсселе по прибытии на совещание министров иностранных дел стран ЕС.

«Для начала мы продлим санкции против России, которые существуют в связи с противозаконной аннексией Крыма», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности введения новых ограничительных мер против Москвы.

«Так или иначе мы должны оставаться в тесном контакте с обеими сторонами, что мы и делаем в «нормандском формате» с нашими французскими партнерами с целью деэскалации ситуации», — добавил Маас. «Мы будем вносить в это наш вклад», — заверил министр.