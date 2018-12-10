Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило банку «Зенит» долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BB», а банку «Уралсиб» — на уровне «B+». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Долгосрочные РДЭ «Зенита» на уровне «BB» и рейтинг поддержки на уровне «3» отражают умеренную вероятность получения банком поддержки от материнской организации — компании «Татнефть» (ее рейтинг находится на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом) — в случае необходимости, поясняют аналитики. Агентство уверено в высокой степени готовности «Татнефти» к оказанию помощи и в том, что такая поддержка будет посильной для материнской структуры.

Разницу в две ступени между РДЭ «Татнефти» и «Зенита» агентство объясняет непрофильностью этого актива для материнской структуры, ограниченным уровнем синергии между компаниями и ограниченностью репутационного ущерба для «Татнефти» в случае дефолта банка. В Fitch считают, что продажа банка пока маловероятна, хотя, как следует из заявлений руководства, это возможно в более отдаленной перспективе, когда банк расчистит баланс и повысит эффективность деятельности.

Долгосрочный РДЭ «Уралсиба» на уровне «В+» основан на его собственной кредитоспособности, которую отражает его рейтинг устойчивости «b+». По мнению Fitch, на поддержку от государства в будущем стопроцентно рассчитывать нельзя. В агентстве констатируют, что поддержка, которую банк получил в 2015 году, помогла предотвратить убытки его кредиторов по приоритетному необеспеченному долгу, но считают, что вряд ли банк может полагаться на нее снова с учетом существенного объема уже предоставленной помощи и небольшой рыночной доли «Уралсиба».

Подтверждение рейтингов устойчивости «Уралсиба» и «Зенита» на уровне «b+» отражает снижение давления, связанного с качеством их активов, более сбалансированное отношение банков к принятию риска, адекватные финрезультаты при новом руководстве (хотя эта тенденция пока непродолжительная), «здоровый» профиль по фондированию и ликвидности. На кредитоспособность «Уралсиба» и «Зенита» также положительно влияет недавняя поддержка капиталом и ликвидностью со стороны Агентства по страхованию вкладов и компании «Татнефть» соответственно.



Fitch отмечает, что рейтинги «Зенита» остаются под давлением ввиду уязвимой позиции банка по капиталу, все еще слабого, хотя и улучшающегося, качества активов и скромных показателей прибыльности. Для «Уралсиба» ограничивающими рейтинговыми факторами выступают низкие показатели достаточности капитала и несоблюдение ряда регулятивных требований, хотя это и допускается для санируемых банков. Также Fitch указывает на риск, связанный с продажей банка «Уралсиб» в рамках санации частному инвестору (в отличие от других российских кредитных организаций, которые подпали под процедуру финансового оздоровления в последние годы).