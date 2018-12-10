Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции компании PVH Corp — одного из крупнейших продавцов одежды, владеющего такими брендами, как Calvin Klein, Tommy Hilfiger и Heritage Brands. Эксперты ожидают роста бумаг компании до 148 долларов, или на 34%.



Как считает аналитик инвесткомпании Наталия Аседова, PVH Corp значительно недооценена по сравнению с конкурентами. В частности, по прогнозу соотношения цены и прибыли, который составляет 38,7%. В то же время в «Финаме» отмечают рост финансовых показателей компании. Чистая прибыль PVH Corp выросла на 1,6% и составила 243,1 млн долларов, или по 3,15 доллара на одну акцию. Выручка увеличилась на 7%.

«PVH прикладывает максимум усилий для расширения темпов роста продаж бренда Heritage Brands, а также нацелена на активное развитие направления электронной коммерции», — написала в комментариях Аседова.

Так, компания начала сотрудничество с немецким оператором электронных платежей Wirecard, который предоставляет услугу «Try Before You Buy» покупателям брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein на европейских сайтах компании PVH.