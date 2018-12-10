Топ-менеджеры компании представили широкой аудитории новый подход к работе с банками и рассказали о внутреннем проекте трансформации бизнеса «Диасофт» в современных рыночных реалиях.

В деловой программе было запланировано три выступления лидеров «Диасофт». Александр Генцис, член совета директоров компании, выступил перед ведущими экспертами финансового и IT-рынка с яркой речью о принципиально новом пути взаимодействия вендора и банка, которого придерживается «Диасофт»: «Проекты в области цифрового банкинга, которые мы реализуем, представляют большую ценность для наших клиентов. Вместо классической модели сотрудничества, когда роли банка и вендора в проекте четко разделены, мы предлагаем новый путь – объединить команды, чтобы сообща создавать и развивать фабрику продуктов. Занимая максимально открытую позицию, мы готовы делиться своими наработками, чтобы помочь банкам эффективно вести свой бизнес в цифровой среде».

Обсуждение темы современного подхода к IT продолжилось в ходе панельной дискуссии «Изменения в IT-архитектуре: как отличить необходимость от дани моде» с участием Александра Генциса.

Выбор нового пути в работе с клиентами потребовал трансформации бизнеса компании «Диасофт». Александр Глазков, председатель совета директоров компании, рассказал об изменениях в управлении производственными командами и корпоративной культуре, о ценности использования инструментов нематериальной мотивации сотрудников для создания единой коммуникационной среды. В планах «Диасофт» представить инструменты трансформации как отдельный продукт, который поможет банкам провести изменения и повысить эффективность работы IT-команд.

В секции «Специфика RegTech. IT-ревизии, анализ и оценка» перед гостями форума выступил Кирилл Золотых, исполнительный директор бизнес-направления «Финансовые рынки FA#». Он обозначил позицию компании по одной из самых обсуждаемых тем на рынке, к которой «Диасофт» имеет прямое отношение: «Что такое регтех? По сути это помощь финансовым организациям в исполнении требований законодательства. Мы как поставщик АБС постоянно поддерживаем в этом своих заказчиков и совершенствуем ядро нашей системы для гибкой интеграции с регтех-сервисами. Для нас одним из регтех-вызовов этого года стали проекты поддержки в банковском учете стандарта МСФО (IFRS) 9».

Участие в таких мероприятиях, как форум FinCore 2018, является частью коммуникационной стратегии «Диасофт», предоставляя возможность компании транслировать профессиональному сообществу свое видение развития IT для современного банковского бизнеса.

Выступление Александра Генциса

Выступление Кирилла Золотых

Выступление Александра Глазкова

О форуме

FinCore 2018 – это форум о трансформации IT-ядра банка. О том, как быстро реагировать на растущие запросы клиентов и выводить на рынок новые продукты, не теряя в безопасности и стабильности. Форум собирает людей, обладающих способностью изменить банк к лучшему, для обсуждения вопросов преобразования IT-ландшафта банка в современное цифровое ядро.

Источник: Компания «Диасофт»