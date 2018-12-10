Новым исполнительным вице-президентом Сбербанка с 10 декабря 2018 года был назначен Давид Рафаловский, ранее возглавлявший блок «Технологии». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

На своем посту Рафаловский возглавит реализацию стратегии группы в области технологий, включая внедрение современной платформы бизнес-приложений, инновационной архитектуры облачной инфраструктуры, передовой платформы корпоративных аналитических данных, технологий искусственного интеллекта. Также он будет осуществлять управление технологическими лабораториями Сбербанка в дополнение к внедрению базовой операционной модели Agile.

Теперь Рафаловский будет подчиняться напрямую главе Сбербанка Герману Грефу.

Кроме того, первый зампред главы Сбербанка Лев Хасис получил дополнительные обязанности по курированию департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка.