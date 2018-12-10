Команда аппаратного кошелька Ledger сообщила о том, что 10 декабря Chrome-приложение для еthereum будет деактивировано. Таким образом, при запуске приложения пользователям будет предложено воспользоваться Ledger Live для управления еthereum-активами.

Как сообщает ForkLog , в компании пояснили, что поскольку ETH и другие криптоактивы хранятся в блокчейн-сетях, для перехода с Chrome-приложения на Ledger Live не понадобится осуществлять переводов средств.