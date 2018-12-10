Банк России 10 декабря выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 25 рублей «25-летие принятия Конституции Российской Федерации», сообщили в пресс-службе регулятора.



Монета имеет форму круга белого цвета диаметром 27 мм. Тираж монеты — 1 млн штук.

«На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, над ним вдоль канта — надпись полукругом: «Российская Федерация», обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа — товарный знак Монетного двора, внизу под гербом в центре в три строки — надпись: «Банк России», номинал монеты: «25 рублей», год: «2018 год», — отмечается в релизе.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение раскрытой книги с рисунком герба РФ. Вдоль канта имеется надпись по окружности: «25-летие принятия Конституции Российской Федерации».



