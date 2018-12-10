Активы Международного Банка Санкт-Петербурга и Уралтрансбанка существенно меньше их обязательств перед кредиторами. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник в «Вестнике Банка России».

Напомним, Центробанк в середине октября этого года назначил в МБСП временную администрацию из-за неустойчивого финансового положения банка, а также ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, который вместо трех месяцев продлился всего около двух недель: 31 октября у банка была отозвана лицензия .

На указанную дату активы МБСП по результатам финансового обследования оцениваются в сумму порядка 11,576 млрд рублей, в то время как в бухгалтерском балансе банка значится 20,837 млрд. Больше всего на корректировку оценки повлияла переоценка величины чистой ссудной задолженности с 10,135 млрд до 5,945 млрд рублей, а также чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, с 4,604 млрд до 418 тыс. рублей.

Обязательства МБСП достигают почти 23,588 млрд рублей. В том числе средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, составляют 22,202 млрд, из них средства физлиц — 18,224 млрд. Ранее Агентство по страхованию вкладов оценило свою ответственность по данному страховому случаю в 16,6 млрд рублей.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами МБСП превышает 12,011 млрд рублей.

«Дыра» в капитале екатеринбургского Уралтрансбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию 25 октября 2018-го, составляет на эту дату 569 млн рублей исходя из оценки активов в 7,453 млрд и обязательств в 8,022 млрд. Из материалов Центробанка, в частности, следует, что оценка активов снижена с фигурирующих в бухгалтерском балансе 8,581 млрд рублей за счет уменьшения оценки чистой ссудной задолженности с 6,187 млрд до 5,209 млрд, а также за счет корректировки показателя по статье «прочие активы».