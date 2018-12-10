В Госдуму внесены два законопроекта, регулирующие платежный рынок. В случае их одобрения ЦБ будет регулировать поставщиков платежных приложений, с помощью которых можно платить привязанной к телефону или часам банковской картой ApplePay, SamsungPay, AndroidPay, а также разрабатываемый платежной системой «Мир» сервис MirPay, пишут «Ведомости».

Все операции в этих сервисах проходят через платежные системы Visa и Mastercard, подчеркивают банкиры. ЦБ будет регулировать телефонные платежные приложения не напрямую, а через банки. К примеру, банки смогут работать с платежными приложениями, только если у тех не будет доступа к паролям и кодам, аналогам собственноручной подписи, которые дают право распоряжаться деньгами.



Банки также должны будут проверять, соблюдаются ли при операциях с участием телефона требования ЦБ к информационной безопасности, в частности ЦБ получит право на информацию о поставщиках сервисов Pay.

Под регулирование ЦБ, если поправки будут приняты, попадут и платежные агрегаторы — компании, которые оказывают торговым точкам услуги приема карт в Интернете. Таким компаниям придется получить статус банковского платежного агента и заключить договоры с торговыми точками от имени банка; проводить идентификацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при приеме на обслуживание, а также соответствовать все тем же требованиям информационной безопасности.

Другая важная новелла, предложенная поправками, — требования к иностранным системам денежных переводов, таким как MoneyGram. Эта система не числится в реестре ЦБ и не попадает под регулирование, хотя ею и пользуется множество россиян для трансграничных переводов. Законопроект обязывает иностранные платежные системы иметь представительство в России, соблюдать требования к информбезопасности и так далее.

Законопроект не оставил без внимания и китайские платежные сервисы WeChat Pay и Alipay, которыми могут пользоваться только граждане КНР. В России часть банков принимают WeChat Pay и Alipay — ради китайских туристов. В поправках говорится о требованиях к договору между банками и платежными сервисами, к информбезопасности. Кроме того, законопроект устанавливает запрет на предоставление платежных средств WeChat Pay и Alipay резидентам.