После октябрьского укрепления к корзине ключевых иностранных валют на 3,3% рубль в ноябре продемонстрировал ослабление на 0,1%, при этом реальный курс изменился разнонаправленно к доллару и евро. Об этом свидетельствуют опубликованные Банком России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — ноябре 2018 года» .

Рубль в ноябре ослаб к доллару по сравнению с октябрем на 0,5% по номинальному и на 0,2% по реальному курсу (по динамике реального курса Центробанк при первой публикации данных приводит оценочные значения, в дальнейшем они зачастую корректируются). Ослабление российской валюты в сравнении с долларом по отношению к декабрю 2017 года составило 11,6% по номинальному курсу и 10,9% — по реальному.

Средний номинальный курс доллара составил в ноябре 66,24 рубля против 65,89 рубля в октябре.

К евро рубль в ноябре подорожал по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6% по номинальному и на 0,8% по реальному курсу. По сравнению с декабрем 2017-го обесценение рубля к евро составило 7,9% по номинальному курсу и 6,5% — по реальному.

Средний номинальный курс евро в ноябре равнялся 75,33 рубля против 75,75 рубля в октябре.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам понизился в ноябре по сравнению с октябрем на 0,4%, а по сравнению с декабрем 2017-го — на 6,5%.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре, по оценке ЦБ, уменьшился по сравнению с октябрем на 0,1%. Снижение по сравнению с декабрем 2017-го оценивается также в 6,5%.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2018 году на базе курсов валют 38 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются сейчас Китай, Германия, Нидерланды, Белоруссия и США.