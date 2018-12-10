Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 10 декабря открывает в Москве офис продаж активов рухнувших банков, перешедших под управление агентства после отзыва у них лицензий. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор АСВ Юрий Исаев.

Сотрудники офиса будут консультировать потенциальных покупателей — юридических и физических лиц: информировать о старте торгов, помогать с поиском нужных лотов, разъяснять порядок торгов, готовить дополнительные справки о состоянии активов.

Имущество рухнувших банков представлено правами требования к заемщикам, средствами на корсчетах в других банках, ценными бумагами, оборудованием, движимым имуществом (например, автомобилями и специализированными бронемашинами), недвижимым имуществом, офисной мебелью и офисной техникой и др.

Имущество рухнувших банков АСВ продает на торгах, в том числе на собственной площадке. На портале torgiasv.ru на продажу сейчас выставлено более 27 тыс. лотов общей стоимостью свыше 240 млрд рублей, говорит представитель АСВ. «Неподготовленному человеку сложно ориентироваться в этом массиве: трудно как найти нужный актив, так и отследить, в какой стадии сейчас находятся торги, — перечисляет Исаев. — О том, как участвовать в торгах, тоже знает лишь очень ограниченный круг людей — это достаточно сложная процедура с получением электронных ключей, регистрацией на портале и прочим».



В понедельник АСВ в офисе продаж проведет первое road show — предложит банкам купить розничный кредитный портфель Татфондбанка на 10 млрд рублей, рассказал Исаев. По его словам, агентство пригласило на презентацию 18 банков, чтобы показать портфель: из чего он состоит и какого качества кредиты в него входят. Затем портфель будет выставлен на торги.