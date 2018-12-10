Агентство по страхованию вкладов в рамках развития системы реализации имущества ликвидируемых банков, НПФ и страховых компаний открыло информационный центр по реализации активов, который будет бесплатно консультировать потенциальных покупателей — юридических и физических лиц. Официальное сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Центр находится в Москве по адресу: Староконюшенный пер., д. 5/14, подъезд 1 (со стороны Гагаринского переулка). Он работает по будним дням с 9:30 до 19:30. В сообщении АСВ также приводятся телефон и электронная почта для предварительной записи на прием.

Главными задачами информационного центра являются:

предоставление информации и документов для принятия потенциальными покупателями решений о приобретении активов финансовых организаций;

ознакомление потенциальных покупателей с порядком, сроками и условиями реализации активов финансовых организаций, в том числе с порядком участия в электронных торгах.

«Сотрудники центра предоставляют консультации — от первого обращения до информирования о результатах открытых торгов, разъясняют процедуры, необходимые для участия в торгах (поиск лотов, работа на электронных площадках, оформление ЭЦП для участия в торгах), готовят информацию по запросу клиента о дополнительных характеристиках и текущем состоянии активов, а также организуют обратную связь от клиентов для улучшения процессов взаимодействия агентства с покупателями активов», — говорится в релизе.

В агентстве рассчитывают, что рост числа потенциальных покупателей активов позволит максимально увеличить поступления в конкурсную массу и, как следствие, повысить степень удовлетворения требований кредиторов.

В АСВ напоминают, что подробные сведения об имуществе банков, НПФ и страховых организаций, реализуемом в рамках процедур их ликвидации или оздоровления, размещаются на портале torgiasv.ru. На торги выставляются недвижимое имущество (земля, здания и сооружения), автомобили, компьютерная техника, специальная техника, производственные комплексы, банковское оборудование, ценные бумаги, права требования по кредитам и другие активы. Сейчас на продажу выставлено свыше 27 тыс. лотов на общую сумму более 250 млрд рублей, следует из релиза АСВ.



Гендиректор АСВ Юрий Исаев, со ссылкой на которого «Ведомости» ранее анонсировали открытие агентством инфоцентра по реализации имущества рухнувших банков, рассказал газете, что в понедельник АСВ на презентации, куда приглашены 18 банков, предложит розничный кредитный портфель Татфондбанка на 10 млрд рублей.

