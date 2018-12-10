В понедельник в Азии американская валюта продолжает сдавать позиции на рынке форекс, сообщает аналитик Альпари Владислав Антонов.

«Учитывая решение ОПЕК и слабость доллара США, предположу, что рубль сохранит положительную динамику в ближайшие три дня. Для пробоя уровня 66 рубля за доллар США цене на нефть нужно пройти отметку 63,67 долларов за баррель. Если этого не случится, то курс доллара восстановится до 67,10 рубля, а курс евро – до 76,25 рубля», - поясняет эксперт.

По мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, улучшившиеся перспективы нефти должны спровоцировать рост интереса к рублевым активам, что придаст силы российской валюте. Помочь рублю должно и ожидание снижение ставки ЦБ, который тем самым снизит риск ухода инфляции выше таргета 4% по итогам года.

«Рубль может выйти вниз из привычного для последних дней коридора 66-67 рублей за доллар. Сегодня этому будет способствовать значимое ослабление доллара на международном рынке: пара евро доллар растет на 0,3%, а индекс доллара сегодня с утра снижается на 0,25%. Но впереди у российской валюты сильная зона сопротивления росту – 65-65,5 рубля за доллар, от которой рубль с сентября все время разворачивался. Не следует сбрасывать со счетов и фактор окончания года, когда спрос на валюту традиционно растет. Поэтому шансы на движение рубля ниже отметки 65 очень малы», - прогнозирует Антонов.

«Ожидаемый дневной диапазон движения для доллара США составляет 65,7-67,1 рубля, для европейской валюты — 75,0-76,5 рубля», - комментирует старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.