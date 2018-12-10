По мнению главного аналитика Saxo Bank Стина Якобсена, биткоин в 2019 году будет обладать нулевой стоимостью, так как монета не имеет реальной ценности.

«В 2019 году базовая отметка для биткоина составит 1000 долларов, после чего его цена начнет падать до нулевого значения. Криптовалюты имеют право на существование, но только под контролем властей», — заявил Якобсен.

По его словам, цифровые деньги теряют популярность, а майнинг становится затратным из-за высокого потребления электроэнергии и низкой цене самого актива, многие предприниматели отказываются от добычи, сообщает РБК .

Якобсен считает, что блокчейн может использоваться в сфере государственного управления и налогообложения, а новая технология станет базовой при формировании глобальной экономики.