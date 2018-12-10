29 ноября в честь своего юбилея «Ак Барс» Банк запустил акцию «Счастливая неделя». Ее участниками стали все клиенты банка, открывшие вклад «Юбилейный» по ставке 6.5% в период по 6-е декабря. При открытии вклада клиентам необходимо было внести на счет сумму от 50 тысяч до 5 млн рублей.

По итогам акции обладателем повышенной ставки стал каждый 25-й клиент, оформивший вклад во время «Счастливой недели».