Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 млрд долларов в 2019—2020 годах, заявил глава Национального банка страны Яков Смолий в интервью VOX Ukraine .

«В 2019—2020 годах Украина должна выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая процентные платежи», — сказал Смолий.



По его словам, так как без программы Международного валютного фонда Киев не имеет доступа к другим каналам финансирования — средствам ЕС и Всемирного банка, предложение подписать новую программу с МВФ экономически обоснованно.

Он добавил, что в Нацбанке надеются на то, что заседание совета директоров МВФ по вопросу выделения Украине кредита состоится до конца декабря.

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ договорились о новой программе кредитования с 2019 года. Речь идет о программе stand-by: из-за неспособности выполнить требования нынешней программы Киев вынужден просить у фонда кредит на короткий срок. Как сообщили в МВФ, размер транша составит 3,9 млрд долларов сроком на 14 месяцев.



В рамках четырехлетнего плана помощи предусматривалось выделение Украине 17,5 млрд долларов. Первый транш на 5 млрд Киев получил в марте 2015-го, второй — на 1,7 млрд — в августе того же года, а третий и четвертый — по 1 млрд каждый — в 2016 и 2017 годах. Пятый транш украинские власти рассчитывали получить до конца 2017-го, но его так и не выделили.