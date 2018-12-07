Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко рассчитывает на позитивные итоги переговоров с российской стороной по компенсациям в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

«Посыл, который мы слышали от глав государств в Санкт-Петербурге (на заседании Высшего Евразийского экономического совета. — Прим. ред.), говорит о том, что это (компенсация. — Прим. ред.) будет», — сказал Ляшенко. По его словам, переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком на эту тему намечены на 11 декабря.

В России на 2019—2024 годы намечена реализация так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. В октябре премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что механизм компенсации Минску потерь от реализации в РФ налогового маневра должен быть определен до конца года.

Замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец отмечал, что потери республики от налогового маневра в нефтяной сфере России в течение периода его реализации составят 10 млрд долларов в случае негативного сценария: если стороны не договорятся о компенсации белорусскому бюджету и внутри страны не будут приняты компенсационные меры. При этом пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт накануне заявила, что Минск при самом худшем развитии событий может только за предстоящие четыре года потерять из-за налогового маневра почти 11 млрд долларов.