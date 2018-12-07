Сервис такси Uber конфиденциально подал предварительную заявку на проведение первичного публичного размещения акций компании на бирже (IPO), сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Соответствующие документы компания представила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на текущей неделе, точная дата не называется. По данным издания, первичное публичное размещение акций Uber может состояться в I квартале 2019 года.

Издание подчеркивает, что информация о подаче документов на проведение IPO со стороны Uber стала известна через день после того, как о таком же шаге объявил его основной конкурент Lyft, который планирует IPO на март или апрель.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что Uber поучил предложения от крупнейших американских банков Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley о проведении IPO, по итогам размещения компания может быть оценена в 120 млрд долларов.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 600 городах в 65 странах. Компания получает от работающих на нее таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.