Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный рейтинг развивающихся экономик. Россия заняла второе место, поднявшись на пять пунктов по сравнению с прошлым годом.

Соседи России в рейтинге Bloomberg — страны Азиатско-Тихоокеанского региона, традиционно лидирующие по темпам экономического роста среди развивающихся рынков. Первое место сохранила Малайзия, а сразу после России идет Китай.

Турция заняла последнее, 20-е, место, хотя в предыдущем отчете была на пятом, на две строчки выше России.

Ключевую роль для России сыграло ускорение роста ВВП, а также улучшение делового климата. Это признают и эксперты Всемирного банка: в этом году страна поднялась в рейтинге Doing Business с 35-й на 31-ю строчку, хотя еще шесть лет назад Россия занимала 120-е место.