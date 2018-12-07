Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, отложит на более поздний срок запланированное на ближайший вторник принципиальное голосование в палате общин по уже согласованному правительством соглашению по условиям Brexit. Об этом сообщает агентство Reuters.



По данным агентства, «члены правительства и помощники» ожидают, что в воскресенье Мэй объявит о том, что она откладывает намеченное голосование, в котором, по мнению многих политиков и экспертов, у нее нет практически никаких шансов добиться поддержки со стороны большинства депутатов нижней палаты парламента. В правительстве полагают, что преимущество противников сделки при голосовании может быть столь значительным, что это может привести к падению нынешнего правительства тори.

В такой ситуации премьер отправится на следующей неделе в Брюссель, чтобы в последний раз потребовать от властей ЕС лучших для Лондона условий сделки о «разводе» с сообществом.

В субботу в знак протеста против содержания согласованной правительством сделки ушел с должности личный парламентский секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс, который полагает, что Лондон может увязнуть в переговорах с ЕС на долгие годы. По сведениям The Sunday Times, на грани отставки также находятся трое высокопоставленных членов правительства и еще двое сотрудников аппарата главного партийного организатора тори в нижней палате парламента. Кроме того, еще несколько членов правящего Кабинета, включая главу секретариата Кабмина Дэвида Лидингтона и министра юстиции Дэвида Гока рассматривают возможность проведения повторного референдума о дальнейшем членстве страны в ЕС.

