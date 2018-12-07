Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал африканский континент будущим мировой экономики.



«Африка является будущим мировой экономики и предпринимательства. Она имеет все необходимые элементы, позволяющие ей осуществить экономический бум», — заявил ас-Сиси, выступая на международной инвестиционной конференции «Африка — 2018» в египетском курортном городке Шарм-эш-Шейх.



Он также рассказал, что с целью стимулирования экономического роста на континенте в Египте был создан первый региональный центр по предпринимательству. Его задачей является оказание поддержки компаниям, созданным в Египте и странах региона, обучение молодых людей предпринимательству.



Также египетский президент объявил о выдвинутой им инициативе по созданию арабо-африканского фонда для оказания поддержки предпринимателям в Африке и странах арабского мира.

В работе форума, согласно данным организаторов, принимают участие десять лидеров и премьер-министров из стран Африки. На различных панелях конференции выступят 60 международных спикеров. Общее количество участников конференции, по данным принимающей стороны, превысило 2 тыс. человек. Среди них крупные инвесторы, высокопоставленные деятели из Африки и других регионов мира.