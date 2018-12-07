Президент Чехии Милош Земан считает антироссийские санкции бесполезными. Об этом он заявил в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«Санкции бесполезны, они ничему не помогают. Я надеюсь, что раньше или позже эти санкции уже не будут существовать», — сказал Земан. По его словам, «Россия без сомнения имеет сильного лидера».

«Китай имеет сильного лидера, Америка имеет сильного лидера. Найдите мне, пожалуйста, сильного лидера на уровне Евросоюза. Смотрю налево, смотрю направо, смотрю прямо, смотрю назад — сильного лидера просто не вижу», — сказал он.

В интервью телеканалу Земан также заявил, что, по его мнению, войны не будет.

«Знаете, теперь цели войны достигаются посредством экономики, а не посредством оружия», — заметил он.