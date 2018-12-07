Россия не намерена решать торговые проблемы через участие на чьей-либо стороне в торговой войне между США и Китаем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы заботимся прежде всего об интересах России. Хотя торговые войны, даже если в них участвовать, никому выгоды не приносят. Мы заботимся об экономических интересах Российской Федерации и наших партнёров по интеграционному объединению Евразийский экономический союз», — сказал Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».

Он отметил, что КНР является ведущим торговым партнёром, объём товарооборота с которым приближается в этом году к 100 млрд долларов.

«Но у нас есть партнеры и на европейском пространстве, в европейской части нашего общего континента, в Евразийском экономическом союзе. Такой партнер, как Иран, тоже является объектом очень жестких американских санкций. Однако все эти проблемы мы хотим рассматривать не через участие на чьей-либо стороне в торговой войне, а через задействование легитимных юридических процедур Всемирной торговой организации, что мы уже и делаем. Так же в отношении США поступают Китай, Европейский союз», — подчеркнул Лавров.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами.