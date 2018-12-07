Акции протеста движения «желтых жилетов» оборачиваются катастрофическими последствиями для французской экономики. Об этом заявил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.



«Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики», — сказал Ле Мэр, слова которого приводит Agence France-Presse. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию социальным и демократическим кризисом. «Это также кризис нации», — добавил министр.

Ранее глава Минэкономики сообщил, что в ходе предыдущих манифестаций ущерб ряду предприятий и торговых центров достиг 15—50% уровня их обычной в это время года выручки. По данным мэрии Парижа, убытки, которые понес город 1 декабря, составил 3—4 млн евро. Федерация автоперевозчиков Франции оценивает собственный ущерб от блокад дорог в 400 млн евро.

Как заявил в воскресенье заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар, манифестации «желтых жилетов» 8 декабря нанесли гораздо больший ущерб, чем был зафиксирован в прошлую субботу.

8 декабря во Франции прошла четвертая серия протестов движения «желтых жилетов», выступающих против роста цен на автомобильное топливо, увеличения налогов и дороговизны жизни. В Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Нанте, Тулузе и других городах манифестации сопровождались столкновениями с полицией. Число принявших участие в акциях протеста в республике превысило 136 тыс. человек.