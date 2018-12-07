В 2018 году в России стали на 10% чаще брать взятки в сравнении с прошлым годом. Рост коррупции наблюдается в Москве, Подмосковье и на Кубани, уточнили в Генпрокуратуре.

Надзорное ведомство предоставило статистику в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.



Статистика по преступлениям в России доступна на портале правовой статистики crimestat.ru, который ведет Генпрокуратура. По данным портала, с января по октябрь зарегистрирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК РФ). За тот же период в прошлом году было зарегистрировано 2899 случаев получения взятки. Рост подобных преступлений составляет 9,4%.

В Москве зарегистрировано 182 случая, в Ростовской области 170 случаев, в Подмосковье — 126 случаев получения взяток.

Количества преступлений по ст. 291 УК РФ (дача взятки) также увеличилось на 10,5%: 2251 преступление в январе-октябре 2018 года против 2037 за тот же период годом ранее.

Всего, как сообщили в Генпрокуратуре, с января по октябрь было зафиксировано 27,1 тыс. преступлений коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.