Налоговые условия в России будут неизменными в течение шести ближайших лет, но стимулирующие решения для отдельных видов бизнеса власти будут иногда принимать, заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов.

«Основные условия будут неизменны, но, конечно, налоговая система — всегда живой инструмент, она может реагировать на изменения, которые происходят в экономике», — заявил Силуанов, выступая на съезде «Единой России».

«Как это на практике происходит: мы видим, что необходимо простимулировать через налоги решения, которые требуют поддержки. И я уверен, что в течение шести лет такие стимулирующие решения будут, они происходят каждый год», — пояснил он. «Мы не будем повышать налоговую нагрузку однозначно. Но внутри налоговой системы определенный вид настроек будет», — добавил он.

При этом первый вице-премьер РФ напомнил, что власти будут и дальше улучшать налоговое администрирование, будут добиваться исполнения действующих налоговых законов, от исполнения которых, по его словам, сейчас зачастую пытаются уходить отдельные предприниматели.

«И многие это действительно воспринимают как увеличение налоговой нагрузки. Но это не увеличение налоговой нагрузки. Мы говорим о том, что через увеличение администрирования происходит выравнивание более справедливой конкуренции между теми предприятиями, которые сегодня не платят налоги, но должны это делать», — заявил Силуанов.

Он отметил, что главная задача налогового администрирования сейчас — это даже не пополнение бюджета, а создание нормальных равных условий для бизнеса.