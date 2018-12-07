Инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,9—4%, заявил журналистам в кулуарах съезда «Единой России» министр экономического развития Максим Орешкин.

«Наш прогноз — 3,4%, понятно, что (инфляция) не укладывается. Но вот то, что это будет цифра порядка 3,9—4% на конец года — это то, что мы видим сейчас», — сказал Орешкин.

По данным Росстата, по итогам января—ноября текущего года рост потребительских цен в РФ составил 3,4%.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2018 год — 3,8—4,2%, долгосрочный таргет по инфляции — около 4%.