Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз по цене на нефть в 2019 году на уровне около 63 долларов за баррель, он учитывает новые договоренности в рамках ОПЕК+. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах съезда «Единой России».

«У нас прогноз на следующий год — 63 доллара за баррель (официальный прогноз — 63,4 доллара за баррель. — Прим. ред.), мне кажется, он абсолютно адекватен в той ситуации, которая сейчас сложилась на глобальном рынке, в том числе учитывает то решение, которое было принято в Вене на этой неделе», — сказал он.

Министр добавил, что новая сделка ОПЕК+ не будет сильно влиять на цены на нефть, но поможет избежать излишней волатильности на рынке и обеспечит долгосрочную стабильность. «Она значима с точки зрения долгосрочной стабильности рынка, я не думаю, что она окажет какие-то кардинальные долгосрочные влияния на цены, скорее, это вопрос снижения краткосрочной волатильности для цен», — пояснил он.

Благодаря сделке ОПЕК+ рынок нефти будет более стабильным, отметил Орешкин. «Долгосрочно цена зависит от долгосрочного уровня издержек, динамики мировой экономики, спроса на энергетические ресурсы, структуры спроса. Таким краткосрочным изменением уровня добычи можно вот эти избыточные колебания вверх-вниз, которые периодически происходят, сглаживать и делать рынок более стабильным и предсказуемым», — подчеркнул министр.

Глава Минэкономразвития добавил, что в будущем параметры сделки возможно необходимо будет корректировать в соответствии с ситуацией, которая будет складываться на рынке. «В любом случае требуется периодическое изучение ситуации. Понятно, что если ситуация будет как-то резко меняться в ту или иную сторону, никто не мешает [министрам ОПЕК+] собраться раньше. Соответственно, если ситуация будет развиваться полностью предсказуемо, то и пересмотр через полгода может оказаться определенной формальностью», — считает Орешкин.

