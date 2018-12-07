Соглашение ОПЕК+ ограничивает развитие частных компаний, несет риски для темпов экономического роста РФ, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Снижение добычи в рамках решения ОПЕК+ — это временное решение и временная стабилизация цен. Я всегда не был сторонником участия в этих соглашениях. Это создает временные доходы, но снижает мотивации для повышения производительности в добывающих сферах, продаже и переработке, снижает стимулы в экономической и бюджетной политике», — сказал Кудрин журналистам.

«Мы частным компаниям запрещаем наращивать добычу, это (вызовет. — Прим. ред.) снижение темпов экономического роста России», — добавил он.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед. Из них 800 тыс. баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тыс. — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.