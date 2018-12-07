Тема снижения доли государства в экономике снята с повестки правительства России. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте глава Счетной палаты Алексей Кудрин.



«Тема снижения доли государства в экономике по факту у правительства снята с повестки. Это подтверждает и трехлетний бюджет, в котором доходы от приватизации запланированы в размере 24 миллиардов рублей на три года. Это минимум с 2000 года», — пояснил он.

В сентябре Кудрин заявил, что за десять лет доля государства в российской экономике увеличилась с 39% до 48%.

На увеличение доли государства в экономике РФ и ее приближение к 50% ранее указывал, в частности, глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Тогда же, в апреле текущего года, были опубликованы данные Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента), согласно которым 90% крупных российских компаний заметили растущее огосударствление экономики.



Тема снижения доли государства в экономике по факту у правительства снята с повестки.

Это подтверждает и трехлетний бюджет, в котором доходы от приватизации запланированы в размере 24 млрд руб на три года. Это минимум с 2000 года. #ОГФ2018

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 8 декабря 2018 г.