Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает Reuters.

Он подчеркнул, что Германия не будет выступать с предложением о введении новых антироссийских санкций.

«В настоящее время, мне кажется, было бы неправильно обсуждать новые санкции, поскольку предпринимаются усилия для уменьшения напряженности», — заявил Маас.

Глава МИД ФРГ добавил, что не наблюдает консенсуса среди стран Евросоюза по поводу новых санкций.