Система платежных сервисов «Золотая корона» запустила новый продукт «Кредитный брокер». За счет его использования существенно сократится время оформления заявки на кредит в торговых сетях, отмечается в сообщении ГК «ЦФТ», в которую входит бренд «Золотая корона».

«Теперь для отправки заявки в банк оператору необходимо заполнить в три раза меньше полей в анкете и представить только паспортные данные клиента и размер дохода. Это значительно ускоряет оформление кредита на покупку товара и экономит рабочее время», — говорится в релизе.

Первой сервис внедрила компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») во взаимодействии с банками-партнерами. Пилотный проект запущен в 160 точках продаж «Билайн», благодаря сервису общее время оформления заявки сократилось на 20 минут, а ответ от банка занимает не более трех минут.



«Работа с минимальным набором данных в заявке — первый опыт подобного рода на брокерском рынке. Важным преимуществом сервиса «Кредитный брокер» стала возможность отправки заявки в несколько банков-партнеров одновременно, в то время как разработанные ранее решения, как правило, ориентированы на один банк-участник, который отвечает по сокращенному набору данных», — поясняют в ЦФТ.

