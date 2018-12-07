В Республике Марий Эл полицейские установили подозреваемую в мошенничестве при заключении договоров лизинга автомобилей с правом выкупа. Ею оказалась ранее судимая 41-летняя жительница Йошкар-Олы, а стоимость похищенных иномарок составила более 21 млн рублей, сообщается на сайте МВД.

Предварительно установлено, что злоумышленница находила в автосалонах крупных городов автомобили представительского класса, которые соответствовали ее запросам. Затем, используя фиктивные фирмы с номинальными директорами, она обращалась в лизинговые компании и кредитные организации с целью приобретения выбранных транспортных средств. После проверки необходимых документов между ними заключались договоры.

Получив автомобили, женщина через некоторое время снимала установленные на них GPS-трекеры и переставляла на другие машины, не имеющие отношения к лизингополучателю. Далее она перегоняла иномарки и передавала их за деньги неустановленным лицам.



В настоящее время полицейскими выявлено четыре эпизода мошенничества с хищением семи автомобилей. Возбуждены уголовные дела по пункту 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.