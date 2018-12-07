Министерство внутренней безопасности США (DHS) намерено выделить гранты до 800 тыс. долларов стартапам и малому бизнесу, которые не получали правительственных контрактов за последний год на сумму более 1 млн долларов и имеют меньше 200 сотрудников на момент подачи заявки. Компании должны предложить решения по борьбе с фальсификацией документов.

Как сообщает Ttrcoin , чтобы иметь возможность принять участие в программе, блокчейн-стартап должен представить решение, пригодное для использования в различных сценариях, в том числе в выпуске цифровых документов, связанных с поездками, гражданством, иммиграцией и разрешениями на трудоустройство, а также трансграничными перемещениями топливных и непереработанных ресурсов.