ВЭБ.РФ рассматривает постепенное прекращение деятельности своей украинской «дочки» — Проминвестбанка (ПИБ) — в качестве одного из сценариев. Об этом сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба госкорпорации.

«ПИБ в настоящее время соблюдает все требования НБУ (Национального банка Украины. — Прим. ред.), включая требования по ликвидности и имеет достаточный запас денежных средств для выплат клиентам. Существует несколько сценариев действий, одним из которых является постепенное прекращение деятельности с выплатой всех обязательств перед клиентами», — сказали в пресс-службе.

В госкорпорации подчеркнули, что передача банка в украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц не рассматривается.

В конце ноября Нацбанк Украины ввел временную администрацию в украинской «дочке» ВТБ, признав его неплатежеспособным.