В ближайшее время в Пенсионном фонде России (ПФР) сменится часть правления, пишет «Коммерсант». Сейчас фондом с помощью семи заместителей управляет его глава Антон Дроздов. На этой неделе заявление об уходе подал один из его заместителей, решение об увольнении второго могут объявить в ближайшее время, отставка третьего может состояться в начале следующего года.

По данным издания, от занимаемой должности освобожден «хозяйственный» заместитель главы правления фонда Борис Гукайло, в пресс-службе фонда это подтвердили. Он был назначен на эту должность в 2009 году, через год после того, как фонд возглавил Дроздов. В ведении Гукайло находились капитальное строительство, закупочная деятельность и другие направления административно-хозяйственного обеспечения деятельности фонда. По одним данным, его увольнение со строительством зданий фонда в регионах. Так, в октябре этого года в Красноярске арестовали заместителя главы регионального отделения по делу о хищении средств. ВПо друним данным, Гукайло давно собирался подать в отставку по личным обстоятельствам.



В ближайшее время своего поста также может лишиться заместитель главы правления Алексей Иванов, сейчас курирующий в фонде развитие IT-инфраструктуры и информатизацию. Он занимает свою должность с 2017 года, с 2016 года работал в фонде в статусе советника председателя правления. Его предполагаемый рынком уход, по мнению двух источников издания на пенсионном рынке, — следствие критики вице-премьером Татьяной Голиковой работы ПФР в сфере информатизации.

В перспективе со своего поста также может уйти зампред правления фонда Николай Козлов, сейчас курирующий взаимодействие с с негосударственными пенсионными фондами (НПФ). «Вопрос о его отставке будет решен по результатам переходной кампании в зависимости от объема фальсифицированных заявлений», — отмечает источник на пенсионном рынке и подтверждает источник в ЦБ.

Если свои посты покинет половина команды Дроздова, то за ними вполне может последовать и он сам, утверждает источник издания на пенсионном рынке, но, по его словам, это вряд ли произойдет до весны 2019 года. Впрочем, вне зависимости от нынешних перестановок в руководстве фонда, в целом он постепенно теряет административный вес в правительстве, заключает издание.