Правительство индийского штата Андхра-Прадеш намерено создать в регионе экосистему развития блокчейна. Инновационное общество Андхра-Прадеш (APIS) объявило о сотрудничестве с фондом Eleven01 Foundation для использование мероприятий и программ наставничества для «выращивания талантов и развития стартапов» в штате.

В планах APIS создание «исключительной экосистемы для технологических стартапов», сообщает Anycoin .

«Мы представляем себе Индию как блокчейн-центр, и поддержка со стороны штата приближает нас здесь к достижению этой цели. Вместе мы внесем свой вклад в развитие лучше подготовленных в блокчейне талантов и инноваций в регионе», — прокомментировал сотрудничество с APIS президент Eleven01 Foundation Рамачандран Айер.