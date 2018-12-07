К проекту «Маркетплейс», который реализуется Центробанком совместно с Московской биржей, НРД, агрегаторами (включая Банки.ру) и банками, присоединились пилотные электронные платформы по реализации облигаций и продаже паев паевых инвестиционных фондов .

Так, первые реальные сделки, осуществленные по правилам дистанционной торговли с внесением информации в регистратор финансовых трансакций, были совершены в начале декабря 2018 года через агрегатор информации по акциям, облигациям и паевым фондам Investfunds.ru, сообщает в пятницу, 7 декабря, пресс-служба регулятора.

Платформой по реализации облигаций выступил «ВТБ Регистратор». Тестовым продуктом были выбраны внебиржевые облигации Томской области. С использованием инфраструктуры проекта «Маркетплейс» в качестве пилотных сделок дистанционно было приобретено несколько облигаций.

«Томская область выпускает облигации для населения с 2002 года. Пилотные сделки стали первым случаем онлайн-покупки этих облигаций и показали возможность снятия географического барьера для инвесторов. До настоящего времени купить облигации можно было только в офисах банков-агентов на территории региона», — указывают в ЦБ.

Об успешном тестировании заявила также «Финансовая платформа», созданная спецдепозитарием «Инфинитум». Инвестор из Хабаровска в режиме онлайн выбрала финансовый продукт — паи одной из московских управляющих компаний — и оформила покупку через платформу.

Информация о проведенных реальных сделках была передана регистратору финансовых трансакций, созданному на базе Национального расчетного депозитария, и отражена на платформе в виде отчета в онлайн-кабинете клиента. «Регистратор финансовых трансакций является важнейшим элементом доверенной среды проекта «Маркетплейс». Он осуществляет хранение информации о совершенных на платформах сделках», — отмечают в Центробанке.



Промышленный запуск всех трех пилотных платформ в рамках проекта «Маркетплейс» запланирован на 2019 год и станет возможен после принятия необходимых законодательных изменений. Технологическая готовность платформы по банковским вкладам на базе Московской биржи будет обеспечена согласно графику — в феврале 2019 года.

