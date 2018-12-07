Через три-четыре года Тинькофф Банк планирует стать второй после Сбербанка финансовой экосистемой. Об этом рассказал основатель и председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков вечером 6 декабря на корпоративе банка.

«Мы, безусловно, хотим стать финансовой экосистемой. И если говорить о России, то мы хотим быть второй у нас в стране финансовой экосистемой. Понятно, что мы не можем конкурировать со Сбербанком, это невозможно, но мы хотим быть вторыми. Вторыми — это круто, потому что Сбербанк — это монополия и мы не можем на них покушаться», — сказал он в ходе выступления.

«Наша цель понятна, и я думаю, что мы к ней придем через три-четыре года. Мы хотим 20 миллионов клиентов, сегодня у нас — 8 миллионов. Мы хотим 1 миллиард долларов чистой прибыли, в этом году мы заработаем 400 миллионов долларов чистой прибыли», — отметил Тиньков.

Он также подчеркнул, что не собирается уходить на пенсию.