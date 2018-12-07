Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов в аресте имущества экс-председателя правления Мосстройэкономбанка (М Банк) Виктории Фиалко на сумму 12,7 млрд рублей и 6 млн долларов, а также еще девяти бывших менеджеров банка, говорится в постановлении суда.

АСВ обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 22 августа.

Конкурсный управляющий в ходатайстве о принятии обеспечительных мер указал на возможность реализации ответчиками своего имущества третьим лицам, что сделает невозможным исполнение судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления о взыскании убытков. Столичный арбитраж, отказывая в удовлетворении заявления управляющего, исходил из того, что его доводы не подтверждены доказательствами и носят предположительный характер.

Суд в октябре 2015 года по заявлению Банка России признал банкротом М Банк.

Представитель регулятора сообщал в суде в октябре 2015 года, что, по оценке временной администрации, стоимость имущества банка составляет 11,4 млрд рублей, а обязательств — 39,6 млрд рублей. Юрист временной администрации подтвердил, что «дыра» в капитале М Банка оценивается в 28,2 млрд рублей.