Россия готова сократить добычу нефти примерно на 200 тыс. баррелей в сутки, если ОПЕК предложит сокращение более чем на 1 млн баррелей в сутки, сказал источник в энергетической отрасли в пятницу.

По его словам, главным препятствием для сделки ОПЕК+ теперь является Иран, а не Россия.

После заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду министр энергетики РФ Александр Новак прилетел в Россию из Вены, чтобы провести встречу с президентом Владимиром Путиным. В пятницу Новак вернулся в столицу Австрии, где пройдут переговоры ОПЕК и не входящих в картель стран.