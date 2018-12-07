Заседание ОПЕК закончилось договоренностью о сокращении добычи нефти ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки, Россия согласилась на предложение ОПЕК, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

«Заседание закончилось с решением о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки», — передает агентство. Его источник уточнил, что планируется сокращение добычи нефти странами ОПЕК в 800 тыс. баррелей в сутки, а странами, не входящими в организацию, — 400 тыс. баррелей в сутки.

Делегат также отметил, что Иран освобожден от любых сокращений в рамках сделки ОПЕК+. Кроме того, Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, что «Россия согласилась на предложения ОПЕК по снижению добычи». В пятницу странам-участницам соглашения ОПЕК+ еще предстоит согласовать данное решение в широком составе.