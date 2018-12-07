На случай необходимости в срочной докапитализации банк «Восточный» намерен привлечь субординированный заем сторонних инвесторов, пишет «Коммерсант».

Совет директоров банка «Восточный» 13 декабря рассмотрит результаты завершившейся в конце августа проверки со стороны ЦБ и одобрит «сделки по организации субординированного займа», следует из сообщения банка о существенном факте. По словам двух источников газеты, близких к банку, субординированный заем «Восточному» будут предоставлять не текущие акционеры — инвестфонды Baring Vostok и бизнесмен Артем Аветисян, — а некие рыночные игроки. Сейчас идет подготовка всех необходимых процедур, чтобы иметь возможность оперативно привлечь заем в случае необходимости пополнения капитала, отмечает один из собеседников издания.

При этом возможность привлечения субординированного займа не отменяет зарегистрированную в начале года допэмиссию акций банка на 5 млрд рублей, указывают источники.

В пресс-службе «Восточного» изданию сообщили, что «это техническая подготовительная часть работы на случай необходимости выпуска субординированного займа, так как по процедуре эти вопросы занимают продолжительное время». Банк планирует использовать данный инструмент привлечения средств, когда сочтет это целесообразным и экономически оправданным, добавили там, отметив, что использование такого инструмента, как субординированные займы, «позитивно сказывается на показателях достаточности капитала и положительно оценивается инвесторами».

Ранее между двумя основными акционерами «Восточного» существовал корпоративный конфликт, который, по мнению источников газеты, был связан с вопросами докапитализации банка и владения контрольным пакетом. В частности, проблема возникла с выкупом допэмиссии банка на 5 млрд рублей, так как в ней оказались не заинтересованы фонды Baring Vostok, для которых банк является лишь портфельной инвестицией, а совладелец банка Артем Аветисян якобы не имеет возможности ее приобрести. И, по словам источников газеты, маловероятно, что до конца года ситуация изменится.

Эксперты сомневаются в том, что банк сможет найти желающих инвестировать, готовых предоставить субординированное финансирование. Впрочем, по мнению источника газеты, субординированный заем в случае необходимости могут предоставить инвесторы, на которых может повлиять Аветисян.

