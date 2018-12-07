Решение позволит клиентам банков совершать операции с криптовалютами без необходимости использования кошелька и приватных ключей.
Швейцарская дочерняя структура Газпромбанка Gazprombank (Switzerland) Ltd совместно с компаниями Avaloq и Metaco планирует в середине 2019 года запустить криптовалютный сервис.
В рамках проекта будет реализована интеграция инструмента менеджмента под названием Silo от Metaco и решения Avaloq Banking Suite, сообщает Anycoin.
После запуска сервиса Gazprombank (Switzerland) сможет торговать криптовалютными активами от имени клиентов и предоставлять им консолидированный инвестиционный портфель. Таким образом клиентам сервиса не будет необходимости пользоваться криптокошельками или управлять приватными ключами.
Для удобства сервис будет отображать сразу все активы клиентов, как традиционные, так и криптовалютные.
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