Швейцарская дочерняя структура Газпромбанка Gazprombank (Switzerland) Ltd совместно с компаниями Avaloq и Metaco планирует в середине 2019 года запустить криптовалютный сервис.

В рамках проекта будет реализована интеграция инструмента менеджмента под названием Silo от Metaco и решения Avaloq Banking Suite, сообщает Anycoin .

После запуска сервиса Gazprombank (Switzerland) сможет торговать криптовалютными активами от имени клиентов и предоставлять им консолидированный инвестиционный портфель. Таким образом клиентам сервиса не будет необходимости пользоваться криптокошельками или управлять приватными ключами.

Для удобства сервис будет отображать сразу все активы клиентов, как традиционные, так и криптовалютные.