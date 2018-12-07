Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) отложила принятие решения по одобрению запуска биржевого инвестиционного биткоин-фонда (ETF) VanEck/SolidX до 27 февраля 2019 года.

Как указано в заявлении, SEC считает целесообразным назначить более длительный период, в течение которого будет вынесен приказ, одобряющий или отклоняющий предлагаемое изменение правила, чтобы у нее было достаточно времени для рассмотрения этого предлагаемого изменения правила, сообщает Anycoin .

Ранее инвестиционная фирма VanEck и блокчейн-компания SolidX подали совместную заявку в SEC на запуск биткоин-ETF в июле этого года. Позднее в том же месяце заявку на биржевой BTC-фонд подал еще один институциональный игрок — CBOE. При этом SEC уже откладывала принятие решения по биткоин-фонду VanEck/SolidX, как и по ряду других.