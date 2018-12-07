Государство выдало 1,1 трлн рублей в качестве субсидий корпорациям и компаниям за 11 месяцев 2018 года. Это на 10% больше, чем за весь 2017 год, сообщили «Известиям» в Счетной палате. Однако в эффекте для экономики аудиторы усомнились. Они отметили, что сейчас нет адекватных показателей результативности использования бюджетных денег.

Основная часть субсидий пошла компаниям — 730 млрд рублей (плюс 30% по сравнению с объемом 2017 года). Остальные средства получили госкорпорации. В основном субсидии предоставляются на поддержку различных отраслей экономики.

В то же время адекватные показатели измерения результатов использования господдержки отсутствуют, констатировали в Счетной палате, сославшись на проведенный анализ соглашений по предоставлению субсидий. Например, результативность освоения бюджетных денег лизинговыми компаниями определяется через отношение фактически предоставленных в аренду объектов к соответствующему плану выдачи. Если компания выполняет план, то субсидирование признается эффективным. По мнению Счетной палаты, такие показатели не отражают ни вклада господдержки в экономический рост, ни социально-экономического эффекта для отрасли.

Основные проблемы господдержки, по мнению главы Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, заключаются в низкой прозрачности и предпочтениях крупных компаний малым при выдаче субсидий. Отбор конкретных проектов под господдержку часто происходит за закрытыми дверями, а такой формат, как правило, приводит к снижению конкуренции между претендентами на бюджетные деньги. Из-за этого средства могут получать не самые компетентные организации под не самые перспективные проекты, отметил эксперт.



О низкой прозрачности предоставления субсидий говорил ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, нужны специальные меры доверия — дополнительная прозрачность выделения денег, особенно госкомпаниям.

