Сбербанк России разместил на своем официальном YouTube-канале видеоролик с популярным российским актером Виктором Вержбицким. Молодому поколению он больше всего запомнился как маг Завулон в фильмах «Ночной дозор» и «Дневной дозор» по одноименным романам фантаста Сергея Лукьяненко.

Ролик снят в виде мини-фильма. По его сюжету Вержбицкий выступает как психолог и ведет прием. Его пациент — параноидально настроенный мужчина с манией преследования. Каждый встречный норовит предложить ему безвозмездные дополнительные бонусы, пугая мужчину, — кусок торта, шпроты или десять литров бензина.

«Доктор, это нормально?» — спрашивает пациент. Далее появляется изображение карты Сбербанка, и голос Вержбицкого на заднем плане рассказывает о скидках, положенных по премиальной карте Visa банка.

За три часа ролик посмотрело свыше 24 тыс. человек.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru





