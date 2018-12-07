Действия бывшего сотрудника «Сбербанк Управления Активами» Дмитрия Бергера не нанесли ущерба Сбербанку и его клиентам. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации в комментарии на информацию, поступившую от пресс-службы регулятора.

«Проверка деятельности Бергера Д. Э. проводилась совместно с Банком России в период 2016—2017 годов. В ней активное участие принимала служба безопасности Сбербанка и правоохранительные органы. В ходе проверки фактов нанесения ущерба Бергером Д. Э. Сбербанку или его клиентам доказано не было. В 2017 году сотрудник был уволен из АО «Сбербанк Управление Активами» по другим основаниям. Сбербанк готов оказывать любое содействие Центральному банку и правоохранительным органам в расследовании данной ситуации», — говорится в сообщении.

Ранее, 6 декабря, Центральный банк России сообщил о факте манипулирования рынками 50 ценных бумаг с 3 февраля 2014 года по 26 января 2017-го Бергером. В результате некоторые юрлица получили доход свыше 150 млн рублей, а структурам Сбербанка были нанесены убытки как минимум в сопоставимом размере.

«Контрагент совершал покупку или необеспеченную продажу определенного количества ценных бумаг по рыночным ценам, после чего выставлял лимитированную заявку на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Как правило, использовалась заявка типа «Айсберг» (заявка со скрытым объемом). Спустя непродолжительное время после этого (в большинстве случаев — менее минуты) Бергер Д. Э., действуя от имени АО «Сбербанк Управление Активами» или ООО «УК «Пенсионные накопления», выставлял одну или несколько заявок по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью», — указывали в Центробанке.